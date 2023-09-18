طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي معتدل

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …