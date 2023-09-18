منتخب سورية للملاكمة ينهي معسكره التدريبي باللاذقية استعداداً للدورة الآسيوية

اللاذقية-سانا

أنهى منتخب سورية للملاكمة معسكره التدريبي في اللاذقية، في إطار خطة الإعداد والتحضير للمشاركة في الدورة الآسيوية بالصين، التي ستنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الحالي.

وأوضح المدرب حسين غصون أنه تم تطبيق البرنامج التدريبي المكثف ضمن خطة الإعداد بهدف رفع الحالة البدنية والمهارية للجاهزية المطلوبة، لتمثيل سورية خير تمثيل في الاستحقاق المهم المتمثل بالدورة الآسيوية في الصين.

وأعرب غصون عن ثقته بالروح القتالية العالية التي يتميز بها ملاكمو منتخبنا وعزمهم للوصول إلى منصات التتويج.

ويشارك منتخبنا في الدورة الآسيوية بالملاكمين أحمد غصون بوزن 75 كغ، ومحمد مليس بوزن سوبر ثقيل، وتعذرت مشاركة علاء الدين غصون للإصابة.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency