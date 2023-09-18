جامعة البعث تبدأ استقبال طلبات المفاضلة الخاصة بكليات تدمر والتربية الموسيقية

حمص-سانا

بدأ اليوم في جامعة البعث التقدم إلى المفاضلة الخاصة بكليات تدمر (التربية الثانية معلم صف والعلوم الثانية رياضيات والعلوم كيمياء شعبة الصناعات التطبيقية وصناعات بتروكيميائية).

وأوضح رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أنه يتم قبول أبناء مناطق تدمر والسخنة والقريتين ومهين وجب الجراح وصدد وريفها للتقدم لهذه المفاضلة بكليات تدمر، ويستمر التقديم حتى الـ 2 من تشرين الأول القادم، ويتم الإعلان النهائي عن نتائجها في الـ 5 من تشرين الأول القادم، لافتاً إلى إنه تم تجهيز مركز في مديرية شؤون الطلاب المركزية بجامعة البعث.

كما بدأت اليوم أيضاً المفاضلة الخاصة بكلية التربية الموسيقية تعليم عام ومواز، ويشترط على الطلاب المتقدمين لمفاضلة الموسيقا اجتياز فحص القبول، وهو مقابلة عملية تجرى في كلية التربية الموسيقية يومي الـ 3 والـ 4 من تشرين الأول القادم.

وأوضح الدكتور الخطيب أنه سيتم قبول الطلاب المستجدين وفق نتائج المفاضلة الخاصة بكلية التربية الموسيقية، ويتم حساب علامة الطالب وفق مجموعه بالشهادة الثانوية بنسبة 40 بالمئة ونتائج اختبار القبول بنسبة 60 بالمئة، ويقبل الطلاب حسب تسلسل العلامة وفقاً للعدد المقرر استيعابه.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency