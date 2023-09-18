ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال إلى 37

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إلى سبع وثلاثين أسيرة يعانين ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال نقلت اليوم آية الخطيب من قرية عرعر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى أحد المعتقلات.

ولفت النادي إلى أن الاحتلال اعتقل الخطيب في شباط 2020، وأمضت في معتقلاته نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهناً له حتى اليوم.

وبين النادي أن من بين الأسيرات 13 أماً وطفلة و9 جريحات أوضاعهن الصحية صعبة، وخاصة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها بسبب تعرضها لحروق خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على مركبتها لحظة اعتقالها عام 2015، والذي تسبب بانفجار أسطوانة غاز كانت في مركبتها.

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