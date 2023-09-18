انطلاق فعاليات مهرجان القامشلي الشعري السادس

الحسكة-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان القامشلي الشعري السادس على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بالقامشلي، بعد توقف دام لمدة 14 عاماً.

وتضمن الافتتاح معرضا للخط العربي ولقاء شعريا شارك فيه خمسة شعراء من القامشلي وريفها وشاعرة من دمشق عبر الفيديو.

وبينت رئيسة المركز الثقافي بالقامشلي فائزة القادري في تصريح لمراسلة سانا أن نشاطات اليوم الأول من مهرجان القامشلي الشعري تضمنت افتتاح معرض للفنان أنور الحامدي تحت عنوان “دمج الفن بالكتابة”، وهي عبارة عن لوحات لمعالم وأسماء علم استخدم فيها الحامدي الخط العربي بشكل فني.

وأضافت القادري: “تلا المعرض لقاء شعري تطرق إلى العديد من المواضيع الشعرية، وشارك فيه كل من الشعراء إبراهيم المرعي وعبد السلام العبوسي وغادة ميرو وفرج الحسين، إضافة للشاعرة ميادة سليمان التي شاركت عبر الفيديو من دمشق”.

نوف الضمن.

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