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زراعة 6 آلاف هكتار بالذرة الصفراء في ريف الرقة المحرر

2023-09-18

الرقة-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء في ريف الرقة المحرر للموسم الحالي 6 آلاف هكتار.

وبين مدير الزراعة المهندس محمد الخدلي في تصريح لمراسل سانا أن زراعة الذرة الصفراء في المحافظة شهدت إقبالاً جيداً خلال الموسم الحالي، وتجاوزت الخطة الزراعية الفرعية البالغة 5764 هكتاراً، موزعة في الريفين الشرقي والغربي.

ولفت الخدلي إلى أن الإقبال على زراعة الذرة الصفراء يعود إلى إنتاجيتها العالية، ولأنها تدخل في الصناعات الغذائية وفي علف الثروة الحيوانية.

محمد الفرج

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