الصين تنشر أول صورة التقطها تلسكوب مسح واسع المجال

بكين-سانا

نشرت الصين اليوم أول صورة التقطها تلسكوب واسع المجال لمجرة المرأة المسلسلة التي تبعد أكثر من مليوني سنة ضوئية عن مجرة درب التبانة.

ونقلت وكالة شينخوا عن هيئة تلسكوب المسح واسع المجال الواقع بمقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين قولها: “أنتج التلسكوب دبليو اف اس تي الذي يجمع بين مجال رؤية واسع وقدرات تصوير عالية الدقة صورة متعددة الألوان لمجرة المرأة المسلسلة والمناطق النائية، حيث تم إنشاء الصورة باستخدام 150 مشاهدة تم التقاطها في عدة ليال من المراقبة”.

ومن المتوقع أن يساعد التلسكوب القادر على مسح السماء الشمالية بأكملها مرة كل ثلاث ليال العلماء على مراقبة الأحداث الفلكية الديناميكية وإجراء أبحاث المراقبة الفلكية في المجال الزمني، كما أن هذا المشروع سيساعد على تحسين قدرات الصين الخاصة بمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والإنذار المبكر.

ويعد تلسكوب المسح واسع المجال الذي طورته جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا ومرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أكبر منشأة مسح للمجال الزمني في نصف الكرة الشمالي.

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