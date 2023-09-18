مقتل أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني جراء حادث سير في ليبيا

طرابلس-سانا

لقي أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني مصرعهم جراء حادث سير وقع اليوم بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات التي ضربت البلاد الاسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحفي بمدينة درنة التي ضربتها الفيضانات: إن الحادث وقع عندما اصطدمت مركبة كانت تقل فريقاًَ يونانياً مؤلفاً من 19 شخصاً في طريقه من بنغازي إلى درنة بسيارة تقل عائلة ليبية، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الفريق وإصابة آخرين، في حين قتل ثلاثة من أفراد العائلة الليبية وأصيب اثنان آخران.

يذكر أن الإعصار المتوسطي دانيال اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج إضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدين في درنة جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، ما أدى إلى مصرع وفقدان الآلاف.

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