علماء مناخ: سخونة المحيطات السبب وراء الفيضانات الكارثية في ليبيا

لندن-سانا

كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة المحيطات كانت السبب الكامن وراء حدوث الفيضانات الكارثية في ليبيا، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص.

ونقلت الصحيفة عن علماء في المناخ قولهم: إن الفيضانات الكارثية في ليبيا بسبب العاصفة دانيال نتجت عن إعصار ميديكن، وهو شبه إعصار متوسطي امتد فوق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأيوني وساحل شمال افريقيا.

ووفقا للخبراء فإن ظاهرة إعصار ميديكن نادرة نسبياً، إذ تحدث مرة إلى ثلاث مرات في السنة، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مدمرة وعواصف ورياح قوية.

وتنتج هذه الظاهرة عن ارتفاع درجات الحرارة في شرق المحيط الأطلسي وشرق البحر المتوسط بمقدار /2إلى3/ درجات مئوية عن المعتاد، ما يؤدي إلى عواصف مصحوبة بهطول أمطار غزيرة.

وأوضح كارستن هاوستين عالم المناخ والأرصاد الجوية في جامعة لايبزيغ الألمانية أن “المياه الدافئة لا تغذي تلك العواصف من حيث كثافة هطول الأمطار فحسب، بل تجعلها أيضا أكثر شراسة”.

وأضاف هاوستين أن “إمكانية تحول دانيال إلى إعصار ميديكن من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وبالتالي فهو نتيجة تغير المناخ التي تسبب بها الإنسان أيضاً”.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن درجات حرارة سطح البحر قبالة سواحل ليبيا كانت أعلى من 5ر27 درجة مئوية، الأمر الذي زاد من خطر العواصف”.

فيما أشار الخبراء إلى أن “البنية التحتية في ليبيا تأثرت بشكل واضح بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وبالرغم من احتواء السد على قناة تصريف، إلا أن مستويات المياه كانت مرتفعة للغاية ولم يتحملها السد”.

وقال بعض الأكاديميين إنه ” من السابق لأوانه ربط الحدث بشكل قاطع بتغير المناخ، على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمال وقوع أحداث مناخية متطرفة”.

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