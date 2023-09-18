إقالة سكيلوتو من تدريب منتخب باراغواي

أسونسيون-سانا

أعلن الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم اليوم إقالة المدرب غييرمو باروس سكيلوتو المدير الفني للمنتخب الأول بعد بداية متواضعة في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان: “نعلن انتهاء المهمة التي قادها المدرب باروس سكيلوتو في تدريب المنتخب الوطني”.

وكان باروس سكيلوتو خلف مواطنه إدواردو بيريزو في 2021 وحقق أربعة انتصارات في 17 مباراة.

وتحتل باراغواي التي تأهلت آخر مرة لكأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 المركز السادس في التصفيات التي تضم عشرة منتخبات حيث تعادل منتخب باراغواي مع بيرو سلبيا وخسر بهدف أمام فنزويلا في أول جولتين من التصفيات.

وبدأت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 في أيلول الجاري وتستمر على مدى عامين حتى أيلول 2025 بواقع 18 جولة تشهد 90 مباراة بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency