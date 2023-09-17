أكثر من 6 آلاف مستفيد من العيادة المتنقلة في ريفي درعا الشرقي والشمالي

درعا-سانا

وصل عدد خدمات العيادة المتنقلة التابعة للهلال الأحمر العربي السوري المقدمة لخمسة عشر بلدة ومدينة في ريفي درعا الشرقي والشمالي منذ بداية العام الحالي بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى 6768 مريضاً ما بين أطفال ونساء وكبار في السن.

وأوضح رئيس فرع الهلال الاحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن العيادة قدمت للمواطنين في هذه البلدات والمدن خلال الفترة نفسها أكثر من 7 آلاف استشارة طبية.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة تشمل تقديم المعاينات والأدوية والاستشارات الطبية المجانية وذلك بهدف تخفيف الاعباء المادية عن المواطنين واختصار المسافات البعيدة والتي غالبا ما تشكل عائقا أمامهم.

رضوان الراضي

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