مظاهرة في براغ ضد سياسة الحكومة التشيكية الداعمة للنظام الأوكراني

براغ-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التشيكية براغ ضد سياسة الحكومة الداعمة للنظام الأوكراني على حساب مصالح مواطنيها وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وردد المشاركون في المظاهرة شعارات “أوقفوا الحرب – أوقفوا الدعم وإرسال الاسلحة – أوقفوا الناتو”.

وقالت العضو في حزب لرو المنظم للمظاهرة هانا سموليكوفا أنها تشارك في التظاهرة من أجل مستقبل الأطفال معبرة عن خوفها من ازدياد الفقراء في البلاد، بينما دعا المحامي السياسي بافيل هاسيل الحكومة التشيكية إلى التوقف عن دعم النظام الأوكراني بالأسلحة والمال كون ذلك يضر بمصالح البلاد ويسبب تردي الاوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر.

يذكر أن الاقتصاد التشيكي يعاني من الركود والتباطؤ منذ عام ومن أهم الأسباب موقف الحكومة التشيكية وتبعيتها للاتحاد الاوروبي.

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