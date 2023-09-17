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طقس الغد.. أجواء معتدلة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

2023-09-17

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، وفرصة لتشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى والقلمون والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى تتجاوز الـ 50 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق34 / 18
المنطقة الجنوبية31 / 17
المرتفعات الجبلية26 /  15
المنطقة الوسطى35 /19
المنطقة الساحلية30 / 21
المنطقة الشمالية35 / 17
منطقة الجزيرة37 /22
المنطقة الشرقية38 /24
منطقة البادية35 / 22

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