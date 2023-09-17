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تزويد المنطقة الصحية بالقامشلي ومركز حامو بأنواع مختلفة من الأدوية

2023-09-17

الحسكة-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المنطقة الصحية في القامشلي بكميات من الأدوية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وبين الدكتور نافع ساكير من المكتب الإعلامي للمديرية في تصريح لمراسلة سانا أن الأدوية شملت أدويةً مختلفةً، وأجهزة تنظيم الأسرة بأنواعها، ومقويات الحديد وفوليك الأسيد ومضادات الفطور.

بدورها أشارت منسقة برنامج الصحة الإنجابية بالمنطقة الصحية نوروزي كلش أن المنطقة الصحية ستقوم ابتداءً من الغد بتوزيع الأدوية المستلمة على المراكز الصحية التابعة للمديرية بالقامشلي، والبالغ عددها 14 مركزاً ثابتاً.

وفي السياق ذاته زودت المديرية مركز حامو بشحنة من الأدوية المتنوعة، تضمنت أدوية الربو ومضادات التحسس والمسكنات وأدوية فرط التوتر الشرياني وخافضات الحرارة ومطهرات معويةً ومميعاً فموياً، إضافةً إلى المعقمات ومواد التنظيف والقطن الطبي ومستلزمات طبية أخرى.

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