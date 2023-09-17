“ميتا” تعتزم إتاحة خدمة “هورايزون وورلدز” عبر الهواتف المحمولة والإنترنت

كاليفورنيا-سانا

أعلنت شركة “ميتا بلاتفمورمز” عزمها توفير خدمة رؤية العالم الافتراضي “هورايزون وورلدز”، بتكنولوجيا “ميتافيرس” عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت للمستخدمين، دون الحاجة إلى شراء نظارات العالم الافتراضي “أوكولوس كويست”.

وفي بيان على موقعها الرسمي قالت ميتا: إن المستخدمين الذين يرغبون في استطلاع هذا العالم سيتمكنون من الوصول إلى “هورايزون وورلدز” من خلال تطبيق “ميتا كويست” للأجهزة المحمولة، أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.

ولفت البيان إلى أن تكنولوجيا “ميتافيرس” ستكون متاحةً أمام الجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم، مشيراً إلى أن توفير خدمة “هورايزون وورلدز” عبر مزيد من القنوات يهدف إلى توفير هذه التجربة الممتعة لمزيد من الناس، نظراً لأن عدداً قليلاً فقط يستطيعون حالياً الوصول إلى العالم الافتراضي عبر تطبيق “ميتا كويست” للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”.

وأوضحت الشركة أنها ستطرح نسخةً من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما سيتم توفير نسخة للإنترنت فوراً، إذ أصبح بإمكان أي مستخدم إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.

ومن المتوقع أن تطلق شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك الجيل الجديد من تطبيق العالم الافتراضي “ميتا كويست 3” خلال الفترة القادمة.

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