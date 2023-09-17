تعرف على البكتاج الطبي الشهري لجرحى الشلل وآلية تسليمه لهم

دمشق-سانا

أوضح رئيس القسم العلاجي والوقائي في الخدمات الطبية العسكرية الدكتور نزار إسماعيل أن البكتاج الطبي الشهري الذي يوزع لجرحى الشلل هو مصطلح يطلق على مجموعة مكونات تناسب الإعاقة الناجمة عن الأذية الحربية، ويحتوي على مكونات بعضها دوائي والآخر لزوم الاعتناء بعد اضطرابات الإصابة.

ولفت إسماعيل وفق صفحة جريح الوطن على الفيسبوك، إلى أن البكتاج يصنف بحسب حاجة الجريح وتطور الإصابة لديه، والاختلاطات التي يعاني منها، مبيناً أن المستوى الأول من البكتاج يعتمد على الأدوية بشكل رئيسي، والثاني على أدوية خاصة للجريح، والثالث للأذيات الجسمية المتقدمة.

وبين إسماعيل أن المستحقين للبكتاج هم جرحى الشلل بشكل خاص من مختلف أنواعه، رباعي أو شلل نصف سفلي أو شلل شقي، مشيراً إلى أن البكتاج الموزع يزداد أو ينقص بحسب حاجة الجريح له، ويتم إيصاله للجرحى كل شهرين بشكل دوري، ويوزع من قبل إدارة الخدمات الطبية عبر عربات مخصصة لذلك بمرافقة معالج فيزيائي.

وأكد إسماعيل أن الغالبية العظمى من الجرحى يتم تسليم البكتاج لهم في منازلهم، أما بالنسبة للجرحى الذين يسكنون في أماكن بعيدة فيتم تسليمهم البكتاج عن أربعة أشهر.

وكان مشروع جريح الوطن أعلن في الـ 13 من الشهر الجاري أن إدارة الخدمات الطبية العسكرية في المحافظات كافة تواصل تسليم البكتاج الطبي الشهري المخصص لجرحى الشلل ضمن منازلهم في المدن والأرياف كجزء من محفظة تأمينية متكاملة يسعى المشروع خلالها إلى توفير مستلزمات الرعاية الطبية اللازمة لهذه الشريحة، وتحسين قدراتها الجسدية، وتحقيق استقرارها الصحي.

مهند سليمان

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