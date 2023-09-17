الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الروسية اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في حوالي الساعة 9.40 بتوقيت موسكو صباح اليوم تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا، وتم إسقاطها في مقاطعة فورونيج”.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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