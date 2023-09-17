لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير الحرب في أوكرانيا وتزودها بالأسلحة والذخائر، وتدعمها بالمعلومات الاستخبارية عبر الأقمار الصناعية، محذراً من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

وتعليقاً على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قال لافروف في مقابلة تلفزيونية اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: “أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، وإنهم يقودون الحرب ضدنا”.

وشدد على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضاً عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أمس السبت أن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر، ويمكن إطلاقها بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

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