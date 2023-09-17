تقديم ثلاثة أطنان من المساعدات الإغاثية الروسية المتنوعة لأهالي درعا البلد

درعا-سانا

وزعت الحكومة الروسية مساعدات إغاثية متنوعة على عدد من العائلات المتضررة بحيي اليرموك والعباسية في منطقة درعا البلد، وذلك في مركز مجلس المدينة.

وبين عضو المكتب التنفيذي ومسؤول قطاع الإغاثة الدكتور وليد الداخول أن هذه المساعدات التي تقدر كميتها بـ 3 أطنان تستهدف العائلات الأشد احتياجاً في أحياء درعا البلد، وتم التنسيق مع مجلس المدينة لتوزيع هذه المساعدات ضمن جداول إحصائية.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري صرح لـ سانا أن هذه المساعدات تعبر عن عمق العلاقات السورية الروسية، وتستهدف نسبة كبيرة من العائلات المتضررة نتيجة الحرب، لافتاً إلى أن هناك دفعات أخرى من المساعدات ستقدم بالأيام المقبلة لتشمل باقي عائلات المنطقة.

ليلى حسين

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