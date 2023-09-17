بدء استقبال العنب العصيري الأبيض في الشركة السورية لتصنيعه بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء اليوم باستقبال محصول العنب العصيري الأبيض من المزارعين للموسم الحالي.

وذكر مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا أن عمليات الاستلام تتم بشكل ميسر من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، وذلك بموجب وثائق التكليف بالاستلام المحولة من المزارعين للشركة عن طريق اتحاد الفلاحين.

ولفت المهندس شقير إلى أنه سيتم صرف أثمان العنب المحول للشركة خلال أيام قليلة من تسليم المحصول، وذلك وفق السعر المحدد للكيلو غرام الواحد بمبلغ قدره 2500 ليرة.

وكانت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء تسلمت الموسم الماضي نحو 5630 طناً من العنب العصيري.

عمر الطويل

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