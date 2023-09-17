الخارجية الروسية: سنرد على تعزيز الناتو وجوده العسكري في القطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيقولاي كورشونوف أن بلاده سترد على تعزيز حلف شمال الأطلسي “الناتو” وجوده العسكري في القطب الشمالي بمجموعة من التدابير.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كورشونوف قوله: إن تزايد التوتر العسكري السياسي في القطب الشمالي هو نتيجة الخط غير البناء للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن “تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة، وانضمام فنلندا إلى الحلف وإدراج السويد على قائمة الانضمام، يشير إلى اتساع سيناريوهات القوة في “الناتو” في الخطوط الشمالية على حساب أمن الدول الأخرى”.

وحذر كورتشونوف من أن موسكو سترد على هذه التحديات والتهديدات “بمجموعة من التدابير الضرورية، بما فيها الوقائية في إطار المهام التي حددتها قيادتها ضمن مفهوم السياسة الخارجية، واستراتيجية تنمية منطقة القطب الشمالي الروسية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency