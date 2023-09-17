النمسا.. اعتقال إرهابي كان يخطط لعمليات تفجير في فيينا

فيينا-سانا

اعتقلت السلطات النمساوية إرهابياً من تنظيم “داعش” بتهمة التخطيط لشن هجوم في العاصمة فيينا.

وأوضحت وزارة الداخلية وفق وكالة الأنباء النمساوية أن الإرهابي نشر صورة لنفسه وهو يرتدي ملابس تنظيم “داعش”، ويحمل سكيناً قتالياً في يده، بينما كان يؤدي تحية التنظيم باليد الأخرى، فيما أكد الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستعد لتنفيذ هجوم، وأثناء استجوابه ذكر أنه كان يحضر لعملية انتحارية في فيينا.

بدوره قال مدير الأمن العام فرانز روف في بيان صحفي: “هناك سهولة في الوصول إلى التطرف على الإنترنت، وأن الجناة أصبحوا أصغر سناً ولا يخفون سراً رغبتهم في شن الهجمات”.

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