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قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

2023-09-17

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خمسة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت عوا شمال الخليل، وبيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقان، كما اعتقلت شابين أثناء مرورهما على أحد حواجزها العسكرية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وعقربا جنوب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، ثم استولت على ممتلكات للفلسطينيين.

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