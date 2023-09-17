اختتام بطولة سيرتيل الشاطئية الأولى في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بحضور جماهيري لافت وأجواء تنافسية اختتمت بطولة سيرتيل الشاطئية الأولى التي أقامها الاتحاد الرياضي العام في منتجع أفاميا السياحي باللاذقية على مدار ثلاثة ايام.

ففي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات حقق المركز الأول منتخب لبنان (ب) والمركز الثاني منتخب لبنان (ألف) والمركز الثالث منتخب سورية (ألف).

وفي فئة الرجال جاء بالمركز الأول منتخب لبنان (ألف) تلاه منتخب لبنان (ب).

وفي سباق السباحة الطويلة لمسافة 3 كيلومترات بفئة الذكور، جاء أولاً أسامة طرابلسي ثم ليث لقموش ومصطفى الخالدي وبفئة الإناث انانا سليمان، ثم ألمى حمد وذكرى حبابة.

هناء صقور

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