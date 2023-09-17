إيران.. اعتقال 15 عنصراً حرضوا على أعمال الشغب العام الماضي

طهران-سانا

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية 15 عنصراً من العناصر المخربة والمحرضة على أعمال الشغب في بعض المناطق جنوب غرب البلاد.

وذكر جهاز استخبارات فيلق فتح التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران في بيان أنه تم رصد واعتقال 15 عنصراً من شبكة منظمة لتصنيع العبوات الناسفة بهدف خلق حالة من انعدام الأمن بشكل محدد سلفاً، حيث تسعى هذه الشبكة إلى زعزعة الأمن في المراكز العسكرية ومراكز إنفاذ القانون وأجزاء أخرى من المحافظة، بينما جرى تفكيكها في ظل التدابير الفنية المتخذة وفي الوقت المناسب.

وأضاف البيان: إنه تزامناً مع ذكرى أعمال الشغب التي جرت العام الماضي خطط 6 عناصر رئيسية و 9 أشخاص على صلة بهذه الشبكة التخريبية المنظمة لجعل المحافظة تبدو غير آمنة وإثارة أعمال الشغب في الأيام المقبلة، وتم تحديد هؤلاء العناصر والقبض عليهم أثناء اختبار هذه المتفجرات وكان بعضهم من نشطاء أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي ولديهم سوابق في هذا الصدد.

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