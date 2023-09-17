أمسية موسيقية غنائية طربية على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتضنت دار الأسد للثقافة باللاذقية أمسية غنائية طربية قدمها مجموعة من الفنانين بقيادة المايسترو والملحن زياد عباس وبمشاركة مجموعة من طلاب وأساتذة معهد محمود العجان.

الحفل الفني الذي نظم بالتعاون بين مديرية المسارح والموسيقا ومديرية الثقافة باللاذقية شارك فيه سونيا مقديد وجورج مراد وجوزفين لبس حيث قدموا مجموعة من الاغاني الطربية والتراثية اضافة الى مقطوعتين موسيقيتين.

وبين المايسترو عباس في تصريح لمراسلة سانا أن الحفل جمع أصواتاً شابة امتلكت الموهبة والصوت الجميل، وقدم خلاله العديد من الأغاني التراثية والطربية إضافة إلى تقديم مقطوعتين موسيقيتين الأولى من تأليفه بعنوان “هوس” والمقطوعة الثانية للملحن زياد الرحباني.

بدوره أكد الفنان جورج مراد أن سورية ولادة للجمال وللثقافة والفن رغم كل الظروف، فيما لفتت المغنية والمعلمة على آلة الفلوت بمعهد محمود العجان سونيا مقديد إلى أن الاختيارات الغنائية جاءت لتناسب كل الأعمار مبينة أنها شاركت بأغنيتين.

وقدمت الفنانة الشابة جوزفين لبس أغنيتين مبينة أهمية المحافظة على تراثنا الغنائي وعلى ضرورة تعريف الأجيال بهذا الموروث الفني الأصيل.

واعتبرت عازفة الكونترباص سدى الدالي أن المشاركة بإحياء الحفلات تزيد من المخزون والرصيد الثقافي والخبرة للفنان.

وأشار حسن قزازو من طلاب معهد محمود العجان إلى حرصهم على تقديم الفن الراقي الذي يعكس هوية وحضارة وثقافة البلد.

غفار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency