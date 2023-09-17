مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقّع اتفاقاً للدفاع المشترك

باماكو-سانا

وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر اليوم اتفاقاً للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة.

وقال الرئيس المالي المؤقت أسيمي غويتا في حسابه على منصة إكس “وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق “ليبتاكو-غورما” المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا”.

وليبتاكو-غورما هي منطقة مشتركة تلتقي فيها حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

بدوره قال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب :”إن هذا التحالف سيكون مزيجاً من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث”، مضيفاً: “أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة”.

ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه الدول الثلاث بمساعدة بعضها البعض، بما في ذلك عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منها، إضافة إلى محاربة الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي (القاعدة) و(داعش).

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