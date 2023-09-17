نيبنزيا: نتائج الاجتماع القادم لمجلس الأمن مع زيلينسكي ستكون صفراً

موسكو-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا سيكون “عرضاً جديداً يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبنزيا قوله في تصريح اليوم: “نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية، ومن الواضح أنها صفر، لأن ما سيجري سيكون عرضاً آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى زيلينسكي”.

وأضاف نيبنزيا: “بالنسبة لزيلينسكي فإن دور الممثل الكوميدي على المسرح مألوف بالطبع، لكننا كدولة مؤسسة للأمم المتحدة نشعر بالحزن عندما نرى أنه من خلال جهود زملائنا الغربيين يتم استخدام المنصة الرفيعة لهذه المنظمة من أجل الترويج للذات أو من أجل التمثيل”.

وأشار نيبنزيا إلى أن مجلس الأمن الدولي أصبح بالنسبة للوفود الغربية منصة حملات دعائية ضد روسيا.

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية في 20 أيلول لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأمريكي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.

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