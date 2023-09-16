مصرع طفلة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية

ميلانو-سانا

لقيت طفلة مصرعها إثر تحطم طائرة مخصصة للعروض الجوية اليوم خلال طلعة تدريبية خارج مدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الطائرة أو أجزاء منها اصطدمت بسيارة تقل عائلة ما أدى إلى مصرع فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة الوالدين وطفل يبلغ من العمر تسع سنوات بحروق جرى نقلهم الى المشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات فيديو تسع طائرات أثناء العرض قبل أن تسقط إحداها وتتحطم مشكلة كرة نارية كما أمكن رؤية الطيار وهو يخرج بالمظلة قبل وقت قصير من الاصطدام.

وكان فريق الأيروباتيك الوطني الإيطالي يجري استعداداته لعرض يوم غد ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس القوات الجوية الإيطالية.

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