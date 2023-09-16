فعاليات متنوعة ضمن ملتقى خبب الثقافي الخامس بمحافظة درعا

درعا-سانا

أقيم اليوم ملتقى خبب الثقافي الخامس في كنيسة القديسة ريتا بقرية خبب وتضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وافتتح خلال الملتقى معرض للرسوم الفنية والأشغال اليدوية من نتاج عدد من طلاب مدارس خبب من الصف الأول وحتى الثاني الثانوي بإشراف المعلمات لودي الفزاع ونانسي الرزق وكندا الرزق وأليس البطرس.

كما تضمن الملتقى إلقاء قصيدة شعرية للشاعر توفيق أحمد بعنوان قصيدتي خبب، أهداها إلى أهالي خبب مشيراً إلى أن الاجتهاد في التحضير والتنظيم والتنويع بتقديم اللوحات الفنية هو الذي أسهم بتألق هذا الملتقى.

وتم تقديم فقرة كورال غنائي جماعي أدتها مجموعة من أطفال البلدة بإشراف مدربة كورال جوقة خبب للناشئين سيلفا الشداد التي قالت في تصريح لمراسلة سانا انها تعمل هي وفرقتها على إحياء التراث الفني الأصيل لتدخل البهجة إلى قلوب الحضور من خلال المشاركة بمثل هذه المنتديات الثقافية.

ولفتت الشداد إلى أن فرقتها قدمت بالملتقى وصلة غنائية تراثية مكونة من خمس أغان، ومن ضمن الوصلة شارك طلاب بالغناء الإفرادي.

وتلاها لوحة فنية تراثية راقصة قدمتها مجموعة من فتيات البلدة أظهرن بها جمال التراث الشعبي للمحافظات السورية من أهازيج وأغان وزي شعبي بإشراف نسرين الحاتم.

واختتم الملتقى بعدد من القراءات الادبية لعدد من الأدباء والشعراء منهم لينا المفلح وجمال المصري.

وفي مجال القصة قدم كل من عضو اتحاد الكتاب العرب الدكتور حسن حميد والروائي محمد الحفري والقاصة بسيمة أبو زريق نتاجهم الأدبي والفكري ضمن فعاليات المهرجان.

وبين مدير الثقافة في درعا عدنان الفلاح أن بلدة خبب تستحق أن يقام بها منتدى ثقافي كل عام وهي تعد من اوائل القرى في المحافظة التي خرجت آلاف الشهادات العلمية والاكاديمية وخرج منها عشرات الأدباء والمبدعين السوريين.

ليلى حسين

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