إيران تدعو الدول الغربية إلى الكف عن استغلال المنظمات الدولية

طهران-سانا

دعت إيران الدول الغربية إلى الكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح اليوم رداً على بيان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن رفض إيران تعيين عدد من خبراء الوكالة: إن “الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية” محذراً من عواقب هذا الاستغلال.

وجدد كنعاني التأكيد على أن بلاده ستواصل تعاونها الإيجابي مع الوكالة في إطار الاتفاقيات المبرمة.

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