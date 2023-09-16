تربية حلب تواصل تنفيذ مبادرة “هيا بنا نقرأ ” في جميع مدارس المحافظة

حلب-سانا

تواصل مديرية التربية في حلب تنفيذ مبادرة “هيا بنا نقرأ” والتي تتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية لشرح آلية المشاركة بمسابقة تحدي القراءة العربي في جميع مدارس المحافظة وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها وتنمية معارفهم وقدراتهم العلمية.

وأوضح مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة تشجع التلاميذ والطلاب على القراءة بأساليب مميزة وتسهم في تنمية مستوى معارفهم، وتحفزهم على الاهتمام بالكتاب والقراءة لافتاً إلى أن المطالعة تسهم في بناء جيل يمتلك قدرات علمية وعملية، وقادر على النهوض بالمجتمع ثقافياً وحضارياً وفكرياً.

وأثنى عبد الغني على جهود فريق تحدي القراءة العربي بمدرسة الشهيد صبحي داية الدامجة لتشجيعهم التلاميذ على المشاركة في مبادرة “هيا بنا نقرأ ” لأنها تغرس محبة الكتاب والقراءة في نفوسهم ليطلعوا على أفكار جديدة وثقافات متنوعة من خارج مناهجهم المدرسية وتغني مهاراتهم التحليلية والنقدية والتعبيرية.

بدورها بينت مديرة المدرسة لينا حمامي أنه بعد إحراز مدرستها المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى سورية كأفضل مدرسة متميزة تم إطلاق مبادرة “هيا بنا نقرأ” بإشراف مديرية التربية بحلب والتي تهدف لتشجيع التلاميذ على المشاركة بالمسابقة التي لا يخسر فيها أي مشارك لأنها توسع معارفه وتزيد ثقافته حتى لو لم يحقق مركزا على مستوى مدرسته أو محافظته.

وأشارت حمامي إلى أن المبادرة مستمرة لتشمل زيارة العديد من مدارس الريف والمدينة لإفادة أكبر عدد من التلاميذ الراغبين بالمشاركة في التحدي لافتة إلى أن فوز مدرستها بالمركز الأول على مستوى سورية هذا الموسم وحصول تلميذة المدرسة شام البكور على لقب بطل التحدي في الموسم السابق يضع المدرسة بكوادرها التعليمية والإدارية أمام مسؤولية كبيرة لتكون على قدر هذا الإنجاز وتقدم أفضل ما لديها.

الطالبة زهراء الأحمد بطلة تحدي القراءة على مستوى حلب بفئة ذوي الإعاقة دعت جميع التلاميذ إلى المشاركة في المسابقة مبينة أن الإعاقة لا تقف عائقاً أمام تحقيق الحلم.

بريوان محمد

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