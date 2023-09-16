ليفربول يفوز على ووليفرهامبتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تمكن فريق ليفربول من تحقيق انتصار أمام مضيفه ووليفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم في ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف ووليفرهامبتون هوانغ هي تشان عند الدقيقة السابعة، ثم استطاع كودي جاكبو تعديل النتيجة لليفربول عند الدقيقة الـ 55، ثم سجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 85، وسجل الهدف الأخير هوغو بوينو خطأً في مرماه عند الدقيقة الـ 91.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطةً في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بينما تجمد رصيد ووليفرهامبتون عند 3 نقاط.

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