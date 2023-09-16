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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو صيفي معتدل

2023-09-16

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً، وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية، خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، باستثناء منطقة البادية، حيث تكون متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق34 / 18
المنطقة الجنوبية31 / 17
المرتفعات الجبلية26 / 15
المنطقة الوسطى35 /19
المنطقة الساحلية30 / 21
المنطقة الشمالية35 / 17
منطقة الجزيرة37 /22
المنطقة الشرقية38 /24
منطقة البادية35 / 22

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