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ارتفاع الإنتاج والواردات الصينية من النفط الخام خلال شهر آب الماضي

2023-09-16

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية صينية اليوم أن الإنتاج والتكرير والواردات الصينية من النفط الخام سجلت توسعاً قوياً خلال شهر آب الماضي.

وأوضحت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاءات ونشرتها وكالة شينخوا أن البلاد أنتجت 17.47 مليون طن من النفط الخام في شهر آب الماضي، بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، كما قامت بتكرير 64.69 مليون طن من النفط الخام في الفترة نفسها، بزيادة 19.6 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام بلغ 52.8 مليون طن، بزيادة 30.9 بالمئة عن العام الماضي.

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