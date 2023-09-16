حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على مؤسسات إعلامية إيرانية

بيروت-سانا

أدان حزب الله في لبنان قيام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان لها اليوم: إن “الإدارة الأمريكية وأتباعها في العالم يتشدقون زورا وكذبا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب، وخاصة العقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة”.

وأضاف البيان: إن “المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية، والعجز عن إقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران بينهم إعلاميون وعدد من الوسائل الإعلامية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency