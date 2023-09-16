الأمن الإيراني يلقي القبض على إرهابيين اثنين شمال غرب البلاد

طهران-سانا

ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على شخصين لهما صلة بجماعة إرهابية في أردبيل شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن المدعي العام في المحافظة قوله اليوم: إنه “بعد الرصد الدقيق من قبل عناصر الاستخبارات وتحديد هوية المطلوبين تم إلقاء القبض عليهما بتهمة القيام بأعمال تمس الأمن القومي في مدينة أردبيل شمال غرب إيران”.

وشدد المدعي العام على أن الجهاز القضائي والاستخبارات وقوات الأمن ترصد أي نشاط يخل بالأمن، وخاصة في الفضاء الالكتروني.

وفككت قوات الأمن الإيرانية خلال الأشهر الماضية العديد من الشبكات الإرهابية والتجسسية التي تعمل لصالح دول أجنبية لإثارة الاضطرابات في البلاد.

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