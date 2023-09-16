الجزائر.. إخماد 20 حريقاً في غابات ولاية بجاية

الجزائر-سانا

أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية الجزائرية إخماد نحو 20 حريقاً في غابات بعدة مناطق بالولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية قولها في بيان اليوم: إنه “لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية، وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده ومازال تحت المراقبة”، موضحة أنه تم “تسخير كل الإمكانيات بما فيها الطيران للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق”.

من جانبه أفاد مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية كانت أو مادية، وخاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفادياً لأي مخاطر، مضيفاً: “نعمل برفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذه الحرائق”.

وفي الـ 24 من تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مقتل 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

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