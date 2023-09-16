الأسيران كايد الفسفوس وسلطان خلوف يواصلان إضرابهما عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسيران الفلسطينيان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما عن الطعام لليوم 45 رفضاً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وحذر نادي الأسير في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من تدهور صحة الأسيرين المضربين، جراء سياسة القتل البطيء التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم إذ إنهما يعانيان الإرهاق والهزال الشديدين، وأوجاعاً شديدة في الجسد، فالأسير كايد فقد توازنه ولايستطيع المشي أو الوقوف، ويعاني دواراً مستمراً وأوجاعاً في المفاصل، فيما الأسير سلطان يتنقل بوساطة كرسي متحرك، ومازال يشكو تقيؤا متواصلا للدم، وضعفا في النظر.

وأكد النادي ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لنقل الأسرى المضربين إلى أحد مشافي الضفة الغربية، ليحصلوا على الرعاية الطبية والاهتمام الكافي، لافتا إلى أنه يتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية من أجل ذلك.

وجدد النادي مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإجراءات القمعية اللاإنسانية، وخاصة جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

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