الياباني ميتوما يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

توج الياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال شهر آب المنصرم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز البريميرليغ تتويج ميتوما بالجائزة بعد التفوق على منافسيه باوين لاعب وست هام ورودري لاعب مانشستر سيتي وماديسون لاعب توتنهام وأوناي لاعب نونتينغهام ومبومو لاعب برينتفورد.

ويتربع نادي مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي عقب انتهاء منافسات الجولة الرابعة من المسابقة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول أربع جولات، بينما يلاحقه كل من ليفربول وأرسنال ووست هام وتوتنهام بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

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