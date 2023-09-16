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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال بحق الإعلاميين

2023-09-15

القدس المحتلة-سانا

جددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مطالبتها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها بحق الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت النقابة في بيان أوردته وكالة وفا اليوم استهداف قوات الاحتلال للصحفيين خلال قيامهم بعملهم في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

ولفتت النقابة إلى أن اعتداءات الاحتلال أدت إلى إصابة الصحفي أشرف أبو عمرة خلال عمله شرق خان يونس، ما استدعى دخوله غرفة العمليات، كما أصيب عدد من زملائه بحالات اختناق.

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