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طيران الاحتلال يستهدف بالصواريخ قطاع غزة

2023-09-15

القدس المحتلة-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح وإلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف قطاع غزة الشرقية على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً بجروح بينهم صحفي، والعشرات بحالات اختناق.

ويشن طيران الاحتلال اعتداءات متواصلة على قطاع غزة المحاصر، كما تستهدف مدفعيته أراضي الفلسطينيين لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه عليهم الاحتلال منذ سنوات.

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