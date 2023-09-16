روسيا تدين رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك الاتفاق النووي الإيراني

موسكو-سانا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك الاتفاق النووي الإيراني، داعية إياهم لإعادة النظر في المسار المدمر الذي يتبعونه فوراً.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “ندين بشدة رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بصورة متعمدة، وفي حال تحققت نواياهم فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لآفاق إحياء الاتفاق النووي”.

وأضافت زاخاروفا أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي الهجمات الأوروبية بالضبط في الوقت الذي ظهرت فيه بعض نقاط البداية الصحيحة لتكثيف الجهود من أجل إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي نتجت عن التقدم في الحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أكد في الرابع والعشرين من شهر شباط الفائت أن تصرفات الغرب بشأن الاتفاق النووي تعرض حياة الإيرانيين للخطر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency