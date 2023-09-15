عبد اللهيان: مسيرة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتقدم بشكل جيد

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مسيرة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية “تتقدم بشكل جيد” مشيراً إلى أن بلاده تتبع استراتيجيتين في مواجهة عقوبات الأعداء الجائرة.

وقال عبد اللهيان في تصريح اليوم: إن “الحظر المتكرر لن يثبط من عزم إيران وإرادتها واهتماماتها” موضحاً أن الحظر الأخير يؤكد أن أمريكا لن تتخلى عن تجاوزاتها وعليها أن تعود إلى المسار الصحيح.

وأعرب عبد اللهيان عن الأسف من أن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس الهروب إلى الأمام من خلال الضغوط الكاذبة على إيران قائلاً: إنه “كان من المقرر أن تواصل أوروبا الالتزام بتعهداتها بعد خروج أمريكا من الاتفاق لكنها تلاعبت بالوقت واستخدمته كأداة لعدم التقدم بأي خطوة باتجاه الوفاء بتعهداتها”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الاتفاق النووي ينص على أن من حق إيران اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التزاماتها في الاتفاق رداً على تراجع الأطراف الأخرى عن تعهداتها لافتاً إلى أن بلاده لن تترك إجراءات الطرف المقابل بلا رد وبالتالي لا يمكنهم أن يطلبوا التفاوض مع إيران من جهة ويواصلون سياساتهم الخاطئة من جهة اخرى.

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