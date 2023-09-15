ثلثا سكان العالم يفضلون الطاقة الشمسية على الأحفورية

أمستردام-سانا

أظهر استطلاع عالمي للرأي أن أكثر من ثلثي سكان العالم يفضلون الطاقة الشمسية أي أكثر من خمسة أمثال عدد من يفضلون الوقود الأحفوري.

وذكرت وكالة رويترز أن الاستطلاع الذي أجرته شركة غلوكاليتيز للأبحاث في العاصمة الهولندية أمستردام بالتعاون مع منظمتين مدافعتين عن البيئة هما غلوبال سيتزن ومبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري وجد أن 68 بالمئة من المشاركين يفضلون الطاقة الشمسية يليها طاقة الرياح بنسبة 54 بالمئة، ثم الطاقة الكهرومائية بنسبة 35 بالمئة، وجاءت رابعاً الطاقة النووية بنسبة 24 بالمئة، بينما قال: 14 بالمئة فقط من المشاركين إنهم يفضلون الوقود الأحفوري.

واستند الاستطلاع إلى مقابلات مع أكثر من 21 ألف شخص في 21 دولة في الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين.

وتعزز تلك النتائج استطلاعات رأي أخرى تظهر دعماً قوياً لمصادر الطاقة المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة، ووجدت أحدث الاستطلاعات للبارومتر الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي في الفترة من شهر أيار إلى حزيران الماضيين بأن 85 بالمئة من الأوروبيين يؤيدون الاستثمار على نطاق واسع في الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

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