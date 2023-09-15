تنافس 50 لاعباً ولاعبة في بطولة السويداء بالقوة البدنية

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء اليوم بطولة المحافظة لرفعة الصدر “بنش برس” وذلك بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي والرحى والكفر والشبيبة وعدداً من الصالات الرياضية المرخصة.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافها نادي الرحى لفئة الرجال لوزن تحت 59 كغ للكلاسيك يحيى أبو مغضب وللمجهز كفاح العلي ولوزن تحت 66 كغ للكلاسيك عمرو عريج ولوزن تحت 74 كغ للكلاسيك سلمان ناصيف وللمجهز باسل ناصيف ولوزن تحت 83 كغ للكلاسيك بهاء الشعراني وللمجهز عبيدة الشاعر ولوزن تحت 93 كغ للكلاسيك ريدان كيوان وللمجهز أدهم الخطيب ولوزن تحت 105 كغ للكلاسيك فراس السلامه وللمجهز خالد عامر ولوزن تحت 120 كغ للكلاسيك أفلاطون عكوان ولوزن فوق 120 كغ للكلاسيك محمود مذكور.

وجاءت أولاً بفئة السيدات لوزن تحت 47 كغ راما كنعان ولوزن تحت 52 كغ ربا سنيح ولوزن تحت 57 كغ شام السعشاع ولوزن تحت 63 كغ غنوة البربور ولوزن تحت 69 كغ أماني مرداس ولوزن تحت 76 كغ نوار شروف ولوزن فوق 84 كغ هناء سجاع.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء إياد كنعان في تصريح لسانا إلى أن البطولة جاءت تحضيراً لبطولة الجمهورية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وشهدت مستوى فنياً جيداً وتحقيق أرقام جيدة من اللاعبين وكسراً لأرقامهم القديمة.

عمر الطويل

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