طقس الغد .. الجو صيفي معتدل والحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق جراء تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر وخاصة في المنطقتين الجنوبية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …