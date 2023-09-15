الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لانخراطهما في تسليح تايوان

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم فرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لانخراطهما في عمليات بيع الأسلحة إلى جزيرة تايوان الصينية، داعية واشنطن إلى وقف انتهاك مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة والقانون الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها: إنه في تجاهل تام لمعارضة الصين الشديدة قامت الحكومة الأمريكية عمداً بتزويد منطقة تايوان الصينية بالسلاح، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة ويخالف القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية.

ولفتت نينغ إلى أن شركة لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في الـ 24 من آب الماضي، كما شاركت شركة نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان أيضاً لذلك قررت الصين فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين.

واستنكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مضي الولايات المتحدة “في الطريق الخاطئ والخطير لتسليح تايوان”، داعية واشنطن إلى الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة وإلى وقف التواطؤ العسكري وتسليح تايوان وإلا فسوف يقابل ذلك برد صيني حازم.

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