مجموعة سياحية من دول عدة تزور مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

زارت اليوم مجموعة سياحية من دول في أوروبا وأمريكا إضافة إلى أستراليا مدينة بصرى الشام بريف درعا للاطلاع على حضارتها وأوابدها التاريخية والأثرية.

وفي تصريحات لمراسل سانا أعربت كايت هاملتون مديرة شركة عن إعجابها الشديد بجمالية المدرج الأثري وعراقته ومعاملة السوريين الحسنة، فيما اعتبر البريطاني مايكل ريكسوم أن مدرج بصرى تحفة فريدة يعكس مدى روعة الآثار السورية وتاريخها العريق.

يوري ميرندا وهو برازيلي أوضح أن زيارته للمدينة الأثرية تركت لديه انطباعاً جيداً عن جمالها وعراقتها وحالة الاستقرار خلال التجول فيها.

الإيطالي كلاوديو باسكالا أكد على ضرورة أن تولي المنظمات الدولية اهتماماً أكثر بمدينة بصرى وأوابدها التاريخية، في حين وصفت الإيرلندية ماري لوبنزو التي تعمل في مجال السياحة مدرج بصرى بأنه رمز للعظمة وشموخ أبطال التاريخ القديم.

بدوره أكد مدير سياحة درعا ياسر السعدي استمرار جهود المديرية في تقديم كل احتياجات السائح من كتيبات تعريفية وبروشورات تصويرية عن المدينة.

رضوان الراضي

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