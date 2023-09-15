المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 13 بالمئة

موسكو-سانا

رفع البنك المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1 بالمئة إلى 13 بالمئة سنوياً بسبب استمرار مخاطر التضخم المرتفعة.

كما عدل المركزي الروسي توقعاته لسعر برميل النفط الروسي لتكون في نهاية 2023 عند مستوى 6 إلى 7 بالمئة بعدما كانت في توقعات سابقة بين 5 و 6.5 بالمئة.

وتوقع المركزي الروسي أن يصل متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة (يورالس) في 2023 إلى 60 دولاراً، بعدما كان 55 دولاراً للبرميل.

وعقب صدور القرار صعد سعر صرف العملة الروسية، وتم تداول الدولار عند 96.13 روبلاً بانخفاض قدره 1.2 روبل واليورو عند 102.49 روبل بانخفاض 1.25 روبل.

وفي منتصف آب الماضي رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5 بالمئة إلى 12 بالمئة سنوياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency